مشادة بين لاعب الزمالك السابق والإخوان في لندن دفاعا عن مصر: «ادتهم درس»

وقعت مشادة كلامية بين أحمد عبدالقادر ميدو، أصغر مالك نادٍ مصري وعربي في أوروبا، لاعب الزمالك السابق، مع أفراد من الإخوان في العاصمة البريطانية لندن؛ إذ تصادف مروره مع سماعه لهم يسبون الدولة المصرية وقياداتها، في أثناء تسجيلهم مع إحدى القنوات التابعة للجماعة الأرهابية، فحدثت المشادة، التي دافع فيها الأول عن وطنه مصر.

«ميدو» اقتحم بث قناة الإخوان للدفاع عن مصر

وقال «ميدو» لـ«الوطن»، إنه كان يسير في لندن مارا بحديقة «هايد بارك» التي تتوسط المدينة، وصادف رؤيته لقناة تتبع الإخوان تقف مع شخصا يسب مصر وأهلها، فتداخل معهم مستنكرًا ومهاجما ما يقولونه، بدافع الوطنية والغيرة على بلده، واقتحم البث المباشر لهم معنفا إياهم على ما يذكرونه بحق الدولة المصرية، مدافعا عن مؤسساتها وشعبها وقيادتها.

وأوضح أحمد عبدالقادر، أن المجموعة الإخوانية كانوا 3 أشخاص، أحدهم يدعي أنه مصري وكان في أفغانستان، والآخر مذيع سوري، وشاب ثالث سوداني، وقطعوا البث المباشر مع اقتحامه ومدافعته عن بلده، مشيرا إلى أنه لطبيعة عمله الذي يتطلب سفره الدائم في مختلف البلاد، يصادف في كثير من الأحيان أفرادا من جماعة الإخوان، وتدور مثل تلك النقاشات الحادة، ردا على هجومهم.

«ميدو» نجم الزمالك السابق ومالك ناد درجة رابعة بأوروبا

أحمد عبدالقادر ميدو، هو لاعب الزمالك السابق، نجح قبل عامين في شراء نسبة من أسهم نادي ترموف التشيكي، واحد من أندية دوري الدرجة الرابعة في أوروبا، ويعد أصغر مستثمر رياضي مصري بأوروبا، إضافة إلى أن لديه شركة لتسويق اللاعبين المصريين في الخارج.

ونشر مقطع الفيديو الذي يوضح المشادة بين «ميدو» وجماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الأربعاء، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، إلا أن الواقعة حدثت ظهر أمس الثلاثاء، حسبما ذكر لاعب الزمالك السابق.