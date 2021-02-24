حبس مندوب مبيعات انتحل صفة صيدلي لبيع بروتوكول علاج كورونا

قررت النيابة العامة، حبس مندوب مبيعات أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة صيدلي، وحيازته أدوية مهربة جمركيًا وغير مصرح بتداولها وخاصه ببرتوكول علاج فيروس كورونا.

ووردت معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث القاهرة، مفادها انتحال شخص لصفة صيدلي بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، للترويج لعقاقير وأدوية مهربة جمركيًا ومُدرجة ضمن البروتوكول المُتبع من وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته كرتونتين بداخلهما كمية من الأقراص والأمبولات مختلفة الأنواع، وجميعها مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وتبين أن المتهم مندوب مبيعات، ويقيم بالدقهلية، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والتفتيش اعترف بمزاولته مهنة «صيدلي» دون تصريح، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وترويجها على المصابين بفيروس كورونا لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه أربعة ايام على ذمة التحقيقات.