ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة ببعض صيدليات القليوبية

شن التفتيش الصيدلي بمحافظة القليوبية، حملة مكثفة على الصيدليات بشبين القناطر لمتابعة مدى التزامها بالأدوية.

تأتي الحملة برعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وبناءً على تعليمات الدكتورخالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتوجيهات مدير عام الصيدلة، الدكتورة ألفت السيد، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي الدكتورة ڤيڤيان هنري، وذلك في إطار متابعة السوق الدوائي في ظل الظروف الراهنة في مكافحة فيرس كورونا وفي إطار جهود وزارة الصحة.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها داخل القطر المصري، تشمل عدة أصناف في صورة أكثر من 100 قرص و8 زجاجات و23 كيس و8 لبان، وقد تم تحريز كافة الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القائمين بالحملة.

وقد قام بالحملة رئيس قسم التفتيش الصيدلي والصيادبة سحر حسن، مروة الوكيل، أمانى أحمد، والدكتورة نشوة عبد الكريم.

في وقت سابق، سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجلت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة بعد أن سجلت اليوم 11 حالة إصابة، جاء بعدها في الترتيب شرق شبرا الخيمة، التي سجلت 10 حالات، فيما سجلت مدن العبور وشبرا غرب وقليوب وقها صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12980 حالة.