ضبط مخزن أدوية ومكملات غذائية مهربة في طنطا

استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، مع مديرية التموين، مخزن أدوية بحي أول طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لبيع مكملات غذائية وأدوية مهربة وغير مسجلة لعدد ٤٧ صنفًا بكميات ٦٣١٦ وحدة، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 61 ألف جنيه تقريبا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الدواء المصرية، على ضرورة ضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة لبيع وتخزين الأدوية وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم أول طنطا.

وكلف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية، الدكتور خالد أصيل مدير إدارة الصيدلة، بتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم؛ لشن حملة مشتركة يقودها الدكتورة منى شبل مدير التفتيش الصيدلي، ومفتشي الصيدليات الدكتور منير منير، والدكتور هيثم غرابة، بالاشتراك مع جمال هنيدي مدير تموين بندر طنطا، والسيد الحوالة والدكتور محمد صلاح مفتشا التموين بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مكملات غذائية وأدوية مهربة وغير مسجلة لعدد ٤٧ صنفًا بكميات ٦٣١٦ وحده وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 61 ألف جنيه.

وأعلنت مديرية الصحة بالغربية، أمس، ضبط وإغلاق مركز للعلاج الوهمي، الذي يديره طبيب صيدلي، وهو من المشهورين إعلاميا، ومنتحل صفة طبيب بشري، يخدع المرضى حيث يدّعي العلاج بالأعشاب وعلاج السحر، وذلك عن طريق خاصية الفيديو كول، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح وكيل الصحة بالغربية، أنه فور الإبلاغ عن الاشتباه بوجود مركز علاجي مخالف، قامت إدارة العلاج الحر بتشكيل لجنة تضم كل من «إدارة الطب الوقائي مراقبة الأغذية وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية»، لافتًا إلى أن اللجنة قامت بتشميع وإغلاق المركز المشار إليه.

كما أكد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تشدد على شن حملات رقابية على كافة المنشآت الطبية الغير حكومية بجميع المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حرصا على صحة المواطنين.

من جهته، أشار الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر، إلى أنه تبين أن المركز يديره شخص ينتحل صفة طبيب وهو من الشخصيات الذي لها برامج علي القنوات الفضائية والبرامج المعروفة إعلاميا، ويجري الكشف على المرضى ويدّعي علاج السحر وعلاج الأمراض بالأعشاب، من خلال خاصية «الفيديو كول» مقابل مبالغ باهظة.

وذكر الدكتور بشوي سامي منسق عام لجنة العلاج الحر أنه تم ضبط كمية من الأعشاب الطبية مجهولة المصدر بالمركز حيث تم تحريزها بمحضر إثبات حالة بمعرفة هيثم غياض، الدكتورة شيماء الشيخ وأخذ عينات من الأعشاب الموجودة بالمخزن التابع للعيادات عن طريق عمرو إبراهيم، أحمد عبدالله، الحسيني عبدالفتاح من إدارة الأغذية؛ لتحليلها والوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، مؤكدًا غلق المكان بالضبطية القضائية.