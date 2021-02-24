لأول مرة بكفر الشيخ.. إزالة ورم بالبلعوم لطفل عمره 14 عاما

أشادت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالفريق الطبي القائم على إجراء عمليه إزالة ورم لطفل عمره 14 عاما، حيث ذكرت أن الطفل كان يعاني من نزيف مستمر.

وتبين بعد إجراء الأشعة والتشخيص أن الطفل يعاني من ورم في البلعوم وصل لقاع الجمجمة naso phareangal fibroma، وبعد عرضه على أساتذة قسم الأنف والأذن بالمستشفى العام وافق الدكتور لطفي عبدالسميع مدير المستشفى العام، على الفور على إجراء العملية لمصلحة المريض، وتم ذلك بالاستعانة بالدكتور محمد صبري مدرس مساعد الأشعة بكلية الطب جامعة كفرالشيخ، والذي ربط الشريان الرئيسي الواصل للورم Imobilization عن طريق استخدام القسطرة القلبية.

وبعدها بيومين تم إزالة الورم بمعرفة استشاري الأنف والأذن، الدكتور أحمد عفيفي والدكتور مؤمن الجريمي، وتحت إشراف رئيس القسم الدكتور محمد الطحان وخرج المريض تحسن ودون حدوث مضاعفات وما زال تحت الملاحظة، وقدمت الدكتورة الشكر لفريق العمل ولمدير المستشفى لاتخاذهم القرار السريع لمصلحة المريض.

وقال الدكتور لطفي عبدالسميع صقر، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، إن الطفل كان يعاني من انسداد في مجرى التنفس، ونوبات نزيف متكررة من الأنف، وجريت له الفحوصات اللازمة بالمنظار التشخيصي، وإجراء الأشعات اللازمة والتحاليل، والفحص الإكلنيكي، فتبين معاناته من ورم دموي بالبلعوم الأنفي وقاع الجمجمة، وتمكن الفريق الطبي في استئصال الورم، وبمتابعة حالة الطفل عقب إجراء العملية تبين أنه بصحة جيدة.