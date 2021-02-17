وفاة ممرضة في مستشفى كفر الشيخ العام متأثرة بكورونا

توفيت هند بدير الشناوي، ممرضة بمستشفى كفر الشيخ العام اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عقب تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الماضية، ووضعها على اجهزة التنفس الصناعي بالرعاية المركزة.

إدارة المستشفى تنعي الفقيدة

ونعى زملاؤها في العمل الفقيدة، مؤكدين أنها كانت من الممرضات اللاتي يتمعتن بخلق طيب والتفاني بالعمل: « كنا بندعيلها من أيام إن ربنا يشفيها ويرجعها لينا، لكن حالتها تدهورت وماتت النهاردة»، هكذا وصفت سعيدة محمد، ممرضة، زميلتها الراحلة، مشيرة إلى تجهيز جثمانها وتسليمه لذويها.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، إلى دفتر عزاء للفقيدة التي رحلت متأثرة بالفيروس خلال آداء عملها داخل المستشفى، كما نعت إدارة المستشفى برئاسة الدكتور لطفي عبد السميع، مدير المستشفى، الممرضة الراحلة، مؤكدة أنها كانت متفانية في عملها، داعين الله لها بالرحمة والسلوان وان يلهم ذويها الصبر.

ووفق مصدر طبي فإن محافظة كفر الشيخ، سجلت اليوم إصابة 12 حالة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 3 وفيات بينهم الممرضة، بعدد من المستشفيات وأقسام العزل، فيما يجرى متابعة المصابين المعزولين منزلياً، بعد تسليمهم أجهزة قياس الأكسجين في الدم« بالس أكسومتير»، بعد التاكد من إصابتهم عن طريق إجراء مسحات كورونا الطبية، بمعمل الفيروسات الكبدية بقرية الزعفران في مركز الحامول، حيث يجرى حجزهم بأقسام العزل والفرز وسحب مسحة طبية وعزلهم منزليا حال استقرار أوضاعهم الصحية وتحويل الذين يحتاجون لرعاية لمستشفى العزل في بلطيم.