شقيق محمد رمضان ينفي انفصال الفنان عن زوجته: «نايم وميعرفش حاجة»

انتشرت أخبار منذ قليل، تفيد بانفصال الفنان محمد رمضان، المتواجد حاليًا في دولة الإمارات، عن زوجته الحالية، الأمر الذي نفاه شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان، مؤكدا أنها مجرد أكاذيب والفنان نفسه لا يعلم عنها شيئا، نظرا لانشغاله بالتصوير في دبي.

«نايم وميعرفش حاجة»

«الوطن» تواصلت مع محمود رمضان، مدير أعمال محمد رمضان وشقيقه الأكبر، الذي نفى بدوره أنباء انفصال شقيقه عن زوجته، متابعًا «مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين؟، وإيه الهدف من أخبار زي كده؟، طب ما ينشروا وثيقة الطلاق بالمرة لو كان كلامهم صح».

وأشار إلى أن محمد رمضان، متواجد حاليًا في دبي بدولة الإمارات لتجهيز مفاجأة لجمهوره، وحتى الأن لم يقرأ أخبار انفصاله عن زوجته، «كان في تصوير خلال الساعات اللي فاتت، وهو حاليًا نايم، يقوم من النوم يلاقي أخبار كاذبة عن انفصاله عن زوجته، مش معقول ينام شوية يصحى يلاقي الكلام ده».

عمل فني في دبي

وعما إذا ما كانت زوجة محمد رمضان، اتصلت به بعد تداول أخبار انفصالهما، قال محمود رمضان «زوجته طبعًا عارفة الكذب اللي من النوع ده، وهما كده كده بيتصلوا بعض كل شوية وبيطمن عليهم وعلى ولاده، أنا بنفي كل الكلام اللي اتكتب في الإطار ده، وللأسف الناس بتقرأ الأخبار الكاذبة ومش بتشوف النفي أساسًا».

واستطرد «نحن حاليًا في دبي ويقوم محمد رمضان بتجهيز عمل فني جديد، والعودة للقاهرة مع نهاية الأسبوع إن شاء الله واستكمال تصوير مسلسل موسى الذي سيتم عرضه في رمضان 2021».

مسلسل «موسى» تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، بطولة عبير صبري، وسمية الخشاب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهبة مجدي.