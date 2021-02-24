فينترسال ديا: حققنا هدف إنتاجنا المحدد من النفط لعام 2020

استطاعت شركة «وينترسال ِديا» الألمانية إنهاء السنة المالية الماضية 2020 بنتيجة إيجابية وديناميكية تشغيلية قوية في الربع الأخير من العام ذاته على الرغم من التحدّيات الصعبة التي واجهته الأسواق، فقد رفعت الشركة إنتاجها إلى أكثر من 650 ألف برميل من النفط المكافئّي في السنة المالية 2020، وهو أعلى مستوى الوصول إليه منذ اندماج شركتي «فينترسال» و«ديا» قبل نحو عامين.

وقال ماريو ميهِرن، الرئيس التنفيذي للشركة: خلال كلمته في المؤتمر الصحفي السنوي الافتراضي للشركة إنه "لا َرْيب في أن التحدّيات التي هيمنت على العام المنصرم 2020 على الجميع، كانت صعبة ولكني فخور في المقابل بالنهج الذي تبنَّيناه في «فينترسال ِديا» لمواجهة تلك التحدّيات، لقد اتخذنا إجراءات مبكرة وحاسمة منذ بدء انتشار جائحة «كوفيد-»19 كي نضمن سالمة جميع أفراد طاقم عملنا من جهة، ولضمان استمرارية أعمالنا من جهة أخرى؛ ما مّكن الشركة من تخطي عام عاصف بالتحدّيات وهى في وضع قوي".

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أنه في مايو 2019 انجزت عملية الاندماج بين "فينترسال" و" ِديا"، لتنبثق عنهما فينترسال ديا، وألمح ميهىن إلي أهمية هذه الخطوة بقوله: "نحن في الاتجاه الصحيح، وقد حققنا التكامل بشكل أسرع، وبمعدلات توفير في التكاليف تطابق المتوقع تماما.

ولفت إلى أن الشركة تمكنت من خفض تكاليف الإنتاج التي كانت منخفضة في الأساس وفق معايير الصناعة بنسبة 8 % إضافية؛ ليصل بذلك سعر إنتاج البرميل الواحد من النفط المكافئ إلى 5.3 يورو.

وفي المحصلة، بلغت قيمة العوائد التيح حققتها فينترسال ِديا في عام 2020 6.1 مليار يورو قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدَّين والاستكشاف EBITDAX( مقابل 8.2 مليار يورو في عام 2019،) على الرغم من التحدّيات المتعلقة بانخفاض أسعار الغاز والنفط.

وأوضح أنه في السنة المالية المنصرمة، أنتجت «فينترسال ِديا» ما متوسطه 623 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا في 13 دولة حول العالم ) مقابل 617 ألف برميل في عام 2019،) محققة بذلك هدف الإنتاج المحدد لعام 2020.

وتعتمد محفظة الشركة على الغاز بنسبة 70%، وعلى النفط بنسبة 30%، وعلق مهرن: «إننا في وضع جيد جدا من ناحية قدراتنا التنافسية، وأن الشركة وضعت لنفسها أهدافا مناخية طموحة للمستقبل».

وأشار ميهِرنالي إلى أن الشركة تسعى إلى تخفيض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن عملياتنا في الاستكشاف والإنتاج إلى مستوى الصفر بحلول عام 2030"، كما ستقلل الشركة نسبة كثافة غاز الميثان في إنتاجها إلى ما دون 0.1% بحلول عام 2025.

لذلك ستستثمر الشركة في السنوات العشر المقبلة نحو 400 مليون يورو في زيادة كفاءة الطاقة، والإدارة الصارمة للانبعاثات وإيجاد حلول صديقة للطبيعة، كما أن «فينترسال ِديا» تعمل على تطوير تقنيات جديدة لتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إنتاج الغاز والنفط واستخدامها. وسيُعنى قسم جديد في الشركة بموضوعي احتجاز ] استغلال[ الكربون والهيدروجين وتخزينه، بوصفهما موضوعين مهّمين للمستقبل.

وتتوقع الشركة زيادة إنتاجها في 2021 ليبلغ ما بين 620 ألف و640 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا، كما تتوقع أن تصل استثماراتها في الإنتاج والتطوير في عامنا الحالي إلى مبلغ يتراوح مابين مليار و1.1 مليار يورو، أي أخفض بقليل عن استثمارات العام السابق. أما مخصصات عمليات الأستكشاف، فتتوقع الشركة أن تتراوح ما بين 200 و250 مليون يورو؛ وهو ما يفوق قليلا الشركة نفقاتها على هذه العمليات في عام 2020.