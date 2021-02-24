محمود سعد عن اقتحام مكتبه: «أنا ابن الزمالك وشبعان»

رد الدكتور محمود سعد، المدير الفني السابق لاتحاد، على قرار الإطاحة به من منصبه خلال الساعات الماضية، قائلا: «تعاملوا معي في اتحاد الكرة بإهانة شديدة، ولم يحترموا تاريخي».

وأضاف: «منذ أسبوعين طلب أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، الاجتماع معي، وذهبت إلى اتحاد الكرة وجلست معه لأني كنت غاضبا بسبب اتخاذه قرار بفصل 2 مساعدين لي في الإدارة الفنية، بعد أن خفض راتبهما من 5 آلاف و500 جنيه لـ 2700 جنيه».

وأوضح أن «أحمد مجاهد احتوى غضبي ووعدني بأن الفترة القادمة ستكون أفضل وقدمني بشكل جيد لأعضاء اللجنة الثلاثية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، لكني فوجئت بعد ذلك بالمستشار القانوني للاتحاد حسين حلمي، ومدير المكتب الفني فوزي غانم، يطلبان الجلوس معي».

وكشف أن حلمي وغانم اجتمعا معه وعرضا عليه، الاستقالة مع تنظيم احتفالية لتكريمه خلال الفترة المقبلة، لأن رئيس اللجنة الثلاثية يفكر في توجيه الشكر له بحجة عدم وجود دور له داخل اتحاد الكرة، مؤكداً أنه (سعد) رد على حلمي وغانم بأنه سيفكر قبل الرد عليهما بشكل رسمي.

وأردف محمود سعد في تصريحات خاصة للوطن سبورت: «ذهبت إلى اتحاد الكرة أمس، وفوجئت بأحد الموظفين بيقولي اخلي مكتبك عشان صدر لك قرار بالإقالة لأنك رفضت الاستقالة والتكريم وهذه تعليمات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية».

وتابع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: «رديت على الموظف ده وقلت له أنا مش هخلي مكتبي، ليرد عليا الموظف: مش انت رفضت تستقيل يا كتور يبقى الأفضل تخلي المكتب لأن صدر لك قرار إقالة».

وأكمل: «فوجئت بوصول خطاب من اتحاد الكرة لي اليوم، بتشكيل لجنة لكسر مكتبي وكأن أنا حرامي ورسالتي للجنة الثلاثية أنا ابن نادي الزمالك وشبعان وأنا مش حرامي لكي تكسروا مكتبي».