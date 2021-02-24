الصحة عن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا: متخوفش ومش محتاجة دكتور

قال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيسهم في القضاء علي الوباء، لافتا إلي أن أي وباء عالمي ظهر علي مر العصور لم يتم القضاء عليه إلا من خلال ظهور لقاحات له.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن اللقاحات التي تم اعتمادها مرت بمجموعة من التجارب السريرية علي فئات عديدة من المواطنين من أعمار وأجناس مختلفة، وتم إجراء تجارب للتأكد من فعاليتها وسلامتها للوقاية من الفيروس، لافتا إلي أن أي لقاح ليس فقط كورونا ولكن أي لقاح لأي فيروس له أعراض جانبية وهي طبيعية ولا تحتاج إلي خوف أو الذهاب إلي الطبيب لأنها تذهب من تلقاء نفسها.

التطعيم ليس إجباريا ولكنه التزام أخلاقي

وأضاف المصدر في تصريحاته أن التطعيم ليس إجباريا ولكنه التزام أخلاقي حيث أنه كلما زاد عدد المطعمين بلقاح كورونا كلما زاد الحد من انتشار الفيروس داخل البلد، مشيرا إلي أن سعر لقاح كورونا سيكون 100 جنيه الجرعة الواحدة و200 جنية للجرعتين وبنسبة كبيرة سيكون بأقل من ذلك، وسيكون مجانا للفئات غير القادرة، وسيتحمل صندوق تحيا مصر التكاليف من خلال مساعدة برنامج تكافل وكرامة.

سعر جرعة لقاح كورونا ستكون بـ 100 جنية وأقل والفئات غير القادرة ستحصل عليه مجانًا

وأكدت المصادر أن اللقاح الذي تسلمت مصر منه 300 الف جرعة وهو سينوفارم من أفضل أنواع اللقاحات التي يمكن أخذها لأنها صنعت بالطريقة التقليدية وهو ما يطلق عليه «لقاح معطل» وأثبت اللقاح فعاليته في كثير من الدول التي استخدمته وكذلك شاركت في التجارب السريرية عليه.