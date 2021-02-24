خطوة بخطوة.. «الصحة» تشرح آلية التسجيل على موقع لقاح كورونا لكبار السن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، ابتداءً من يوم الأحد المقبل لبدء عملية تطعيمات أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنَّ تطعيم كبار السن وكذلك الأمراض المزمنة سيكون ممن يستحقون أو لهم الأولوية باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس لقلة مناعتهم ضد الفيروس.

وتزامنًا مع ذلك تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير كيفية التسجيل بالموقع وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

- في البداية يتمّ الدخول لرابط الموقع الإلكتروني وتسجيل بياناتك كاملة واختيار فئة التطعيم وهي أصحاب امراض مزمنة أو كبار سن.

- ثم بعد ذلك سجل الاسم رباعي والجنسية والنوع والرقم القومي وتاريخ الميلاد وكذلك تسجيل رقم الهاتف أو الرقم الخاص بتطبيق واتس آب حتى تتمكّن الوزارة من إرسال رسالة لك بموعد ومكان التطعيم في حال اختيارك لتلقي اللقاح.

- لابد من تسجيل المحافظة الساكن فيها بدقة لأن الرسالة ستأتي لك بتلقي اللقاح في المحافظة الذي قمت بالتسجيل عليها ولا يجوز تغيرها وكذلك المركز أو الوحدة المخصصة لك.

- ثم بعد ذلك ترسل التقرير الطبي الخاص بك حتى تتمكن الوزارة من الاطلاع على لتقرير الطبي وتقر بأنك من مستحقي التطعيم.

- ثم بعد ذلك سترسل الوزارة رسالة نصية على الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله أو رسالة على واتس آب من الموقع بمكان وموعد التلقيح.

جدير بالذكر أنَّ وزارة الصحة والسكان أعلنت استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، بمطار القاهرة الدولي منذ يومين، منوهة إلى استقبالها باقي شحنات لقاح «استرازنكيا» من منظمة التحالف الدولي «جافي».