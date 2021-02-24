مصرع صياد صعقا داخل «عشة طيور» في الدقهلية

لقى صياد مصرعه في الدقهلية، اليوم، إثر تعرضه، للصعق الكهربائي داخل عشة الطيور التي يمتلكها بمدينة المطرية، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية بمصرع شخص يدعى «محمود أحمد محمد نوفل»، 25 سنة، صياد، ومقيم بندر المطرية شارع الروضة والنجدي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي.

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انتقلت مباحث المركز إلى مكان الوقعة، وبالفحص تبين أن المتوفى أصيب بصعق كهربائي إلى نتيجة حدوث ماس كهربائي في توصيلة كهرباء لعشة الدواجن التي يمتلكها أدى ذلك إلى وفاته في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن بعد ذلك.