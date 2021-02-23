«المالحي» يكشف حقيقة وفاة غواص أثناء البحث عن ضحايا مركب مريوط: «لم يحدث»

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، خبر وفاة أحد الغواصين الذين عملوا على انتشال جثث المركب الغارق في بحيرة مريوط، غرب الإسكندرية، وعلى متنه 20 شخصاً، مساء أمس الاثنين، وأسفر عن مصرع 14 شخصاً، تم انتشال جثث 9 منهم، بينما تتواصل أعمال البحث عن 5 مازالوا مفقودين.

وفور تداول هذه الأنباء، تواصل «الوطن» مع «إيهاب المالحي»، قائد فريق «غواصين الخير»، الذي نفى بدوره تلك المزاعم، مؤكداً أن جميع الغواصين المتطوعين الذين يشاركون في عمليات الانتشال هم بخير جميعاً، لافتاً إلى أن غواصين الإنقاذ النهري كانوا جميعهم بخير حتى موعد مغادرة مسرح الحادث منذ قليل، مشيراً إلى توقف عمليات البحث، بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن يتم استئنافها فجر غد الأربعاء.

وقال: «الحمد لله وبفضل الله، شارك فى عمليات انتشال غرقى بحيرة مريوط عدد كبير من غواصين الخير، وبفضل الله كلهم كويسن وسالمين، والحمد لله ساعدنا».

وأوضح أنه تم مساعدة قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثامين، حيث تم إنقاذ عدد 6 أفراد على قيد الحياة، وتم انتشال جثامين 9 أفراد، فيما تحوي المياه بداخلها 5 جثث آخرين.

وأكد أن جميع غواصين الخير، الذي بلغ عددهم قرابة 25 غواص، قد قاموا بكل ما بوسعهم، منذ أمس ومع طلوع الفجر حتى مساء اليوم، على أن يعودوا لاستئناف العمل مع فجر الغد، وذلك برفقة 5 فرق إنقاذ نهري وبمجموع 6 زودياك إنقاذ متمثلين في 4 زودياك ل4 فرق إنقاذ، بينما تواجد 2 زودياك للإنقاذ النهري بالإسكندرية.

يذكر أن أهالي ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط، غرب الإسكندرية، قد تسلموا مساء اليوم الثلاثاء، جثامين 9 من الضحايا، الذين تم انتشالهم منذ غرق المركب مساء أمس الاثنين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين آخرين.

وقرر الأهالى أداء صلاة الجنازة على جثامين الضحايا ودفنهم في مقابر العائلة، وذلك بعدما صرحت النيابة العامة بدفن جثث الضحايا، وتسليمها إلى ذويهم، من مشرحة مستشفى العامرية غرب الإسكندرية.