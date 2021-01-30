تفحم أم وطفلها أثناء محاولة إنقاذه من صعق كهربائي: ماتوا في حضن بعض

داخل شقة صغيرة ومتواضعة بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، نهض طفل صغير لم يتجاوز السادسة من عمره من نومه بجانب والدته لدخول الحمام، فاستيقظت الأم التي كانت تغط في سبات عميق.. مرت لحظات ثم دقائق ولم يعد الطفل من الحمام، وسرعان ما الأم سمعت صوت ارتطام بالأرض.

هرعت الأم مذعورة في هلع، ففتحت باب الحمام لتجد الطفل على الأرض محروقًا وميتًا بسبب صعق كهربائي، حاولت الأم إنقاذ طفلها بجذبه وحمله بعيدًا عن أرضية الحمام لكن التيار الكهربائي صعقها هى الأخرى فسقطت جثة هامدة وابنها بين أحضانها.

الواقعة المأساوية شهدها شارع حسن التهامي بمنطقة البساتين بالقاهرة، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم لمكان الواقعة لكشف الملابسات.

المعاينة: السبب ماس كهربائي

وكشفت المعاينة أنه تم العثور على الأم وطفلها مصعوقين بالكهرباء في أرضية حمام شقتهما بشارع حسن التهامي بمنطقة البساتين، وأنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة نتيجة الصعق بالكهرباء، وكانت الأم وفقًا للمعاينة على أرضية الحمام تحتضن ابنها وكلاهما متوفيين.

وذكرت المعاينة، أنه أثناء وجود الطفل بالحمام، حدث ماس كهربائي بسبب تسرب الماء إلى إحدى توصيلات الكهرباء، فصعقت الطفل الذي سقط في أرضية الحمام جثة هامدة، فأسرعت والدته على صوت الارتطام لتعثر على نجلها جثة هامدة، لكنها لم تستوعب ذلك وحاولت حمله، إلا أن التيار الكهربائي صعقها هي الأخرى فسقطت في أرضية الحمام جثة هامدة.

وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثتين.