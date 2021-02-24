«الصحفيين» تتلقى أول طعن على ترشح النقيب بسبب رئاسته لهيئة الاستعلامات

تقدم الكاتب الصحفي كارم يحيى، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المقرر لها 5 مارس المقبل، بطعن على ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الحالي، والمرشح على المنصب ذاته، بسبب رئاسته للهيئة العامة للاستعلامات.

وقال خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن اللجنة لم تتلقى أية طعون حتى الآن، سوى طعن كارم يحيى، ضد ضياء رشوان، وأن اللجنة ستعقد اجتماعا السبت المقبل، لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.