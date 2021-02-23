الصحة ترفض إجراء انتخابات الصحفيين.. والداخلية تعترض على إقامة سرادق

قال خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين ووكيل النقابة، إنه عقد اليوم، اجتماعا هو الثاني من نوعه، بخصوص إجراء الانتخابات في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وحضرته 3 جهات هي وزارة الصحة ووزارة الداخلية، كما شاركت فيه نقابة الصحفيين.

وأشار «ميري» في تصريح خاص أن وزارة الصحة رفضت اقامة الانتخابات بسبب كورونا، وخطورتها على صحة الزملاء، موضحا أن وزارة الداخلية بدورها استنادا لرأي وزارة الصحة، أكدت رفض إقامة سرادق في الشارع بسبب منع التجمعات «مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة، إذا أصرينا على عقد الانتخابات» بحسب تعبيره.

ومن المقرر أن تعلن غدا إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأيها النهائي بخصوص اجراء انتخابات الصحفيين من عدمه، في ظل طلب النقابة لرأي المجلس، كما أرسلت نقابة الصحفيين إلى مجلس الدولة رأي وزارة الصحة الفني، بخصوص إجراء الانتخابات، التي أكدت فيه صعوبة توفير الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت النقابة فتح باب الترشح لمدة 5 أيام منذ الخميس الماضي، وحتى أمس الاثنين، تلقت فيها 61 طلبا للترشح منها 6 طلبات للترشح على منصب النقيب و20 طلبا لعضوية المجلس فوق السن، و35 طلبا تحت السن، وبدأت اليوم تلقي التظلمات والتنازلات لمدة 5 أيام أيضا، وقال خالد ميري، رئيس اللجنة، إنه لم يتم تقديم أى تظلمات أو تنازلات.