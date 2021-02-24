وزير الرياضة في منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم للرماية (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، جزءا من منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم للرماية «خرطوش» بميادين نادي الصيد فرع 6 أكتوبر؛ بحضور الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للرماية، محسن طنطاوي رئيس محلس إدارة نادي الصيد، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

يأتي حضور الوزير للمنافسات في إطار دعمه وتشجيعه للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للرماية المشاركين في البطولة، والاطمئنان على سير كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالبطولة على أكمل وجه تنسيقا مع اللجنة المنظمة للبطولة ومسؤولي نادي الصيد.

وفي هذا الصدد أكد وزير الرياضة على متابعتة المستمرة للبطولة، حتى تخرج بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر، لافتا إلى أن حضور 31 دولة يؤكد ثقتهم الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية، ونجاحها في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أجرى وزير الشباب والرياضة جولة تفقدية لميادين الرماية التي تستضيف منافسات البطولة، وحرص على مشاهدة الرامي عزمي محيلبة بطل منتخب مصر أثناء منافسات لعبة الاسكيت.

رافق الوزير في جولته الدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة للأداء الرياضي وقطاع البطولة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد.

وتستضيف مصر كأس العالم للرماية «خرطوش» في الفترة من 22 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 32 دولة، وتتنوع المنافسات بين الإسكيت والتراب، وينقسم اللاعبون إلى فرق فردي رجال وفرق فردي سيدات وزوجي رجال وسيدات وزوجي مختلط.

وينافس المنتخب الوطني للرماية في البطولة في مسابقات التراب باللاعبين «أحمد توحيد زاهر وعبدالعزيز محيلبة وأحمد قمر ومصطفى حنيش وإسلام أبو بكر ماجي عشماوي ونوريهان فوزان ونادين أيمن وسحر طلعت مصطفى ومريم طارق»، وفي مسابقات الإسكيت يضم كلا من «عزمي محيلبة ومصطفى إسماعيل وسركيس مارتايان وإبراهيم محمد وكريم عصام وأميرة أبو شقة وزينب طارق وشهد أشرف ونغم أحمد عثمان».