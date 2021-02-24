الزيادة السكانية في السينما المصرية.. من «الحفيد» لـ«أفواه وأرانب»

تُعد «الزيادة السكانية»، من أبرز القضايا الشائكة التي تُهدد المجتمع المصري، منذ وقتٍ طويل؛ كما أنها تقف عائقًا أمام مخطط التنمية، لذلك تناولها في السينما كان أمرًا ضروريًا، بشأن تسليط الضوء على مخاطرها والآثار التي تُخلفها للأجيال القادمة.

وترصد «الوطن» أبرز الأفلام التي ناقشت الزيادة السكانية، وهم كالتالي:

- «أفواه وأرانب»

يُعد فيلم «أفواه وأرانب»، من أبرز الأعمال السينمائية، في وقتٍ مبكر، إذ عُرض لأول مرة عام 1977، وهو من بطولة فاتن حمامة، ومحمود ياسين، وفريد شوقي، وماجدة الخطيب، ورجاء حسين وأبو بكر عزت، وهو من تأليف سمير عبد العظيم وإخراج هنري بركات.

تدور أحداث الفيلم حول «نعمة» التي تُقيم مع شقيقتها الكبرى وأسرتها المكونة من زوجها «عبدالمجيد» وأولادهم التسعة، ونتيجة لظروفهم المعيشية الصعبة يقبل «عبدالمجيد» زواج «نعمة» من المعلم «البطاوي»، لترفض «نعمة» وتهرب إلى المنصورة.

- «الحفيد»

يُعد الفيلم من أبرز الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرا، كونه يناقش أزمة كثرة الإنجاب بشكلٍ كوميدي.

الفيلم من بطولة عبد المنعم مدبولي، وكريمة مختار، ونور الشريف، وميرفت أمين، ومحمود عبد العزيز، ومنى جبر، وهو من تأليف عبد الحميد السحار، وإخراج عاطف سالم.

تدور أحداث الفيلم حول أسرة تتكون من 7 أبناء، ويناقش العمل مشاكل كل ابن منهم، مثل «نبيلة» والتي يرفض زوجها اﻹنجاب ويهددها بالإنفصال عندما يعلم بحملها، وكذلك مشاكل طلاب الجامعة ما بين الطموح والحب، ويستعرض الفيلم الصعوبات التي يلاقيها الأهل في تحمل أعباء أولادهم.

- «يوم حلو ويوم مر»

ناقش المخرج خيري بشارة، الأزمة السكانية، من خلال فيلم «يوم حلو ويوم مر» عام 1988، والذي تدور أحداثه حول «عائشة» أرملة توفي زوجها وترك لها 5 أبناء، سناء وسعاد ولمياء وأسماء والصغير نور، الابنة الكبرى سناء تزوجت عرابي النجار وأقاموا بمنزل العائلة المتواضع، وأصبح يتصرف كأنه صاحب البيت، وتحاول بقية اﻷخوات إيجاد طرقهن في الحياة.

الفيلم من بطولة فاتن حمامة، ومحمد منير، وحنان يوسف، ومحمود الجندي، وسيمون، وحسن عبد السلام، وهو من تأليف وإخراج خيري بشارة.