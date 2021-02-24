«الزيادة السكانية» على مائدة المجلس الأعلى للثقافة غدا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس ومقررها الدكتور السيد الحسيني، ندوة «قضية مصر السكانية.. المشكلة والحل»؛ وذلك في تمام الخامسة من مساء غد الخميس الموافق 25 فبراير؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك في الندوة الدكتورة فيروز محمود حسن، ويتحدث حول أبعاد المشكلة السكانية، والدكتور عبد المسيح سمعان ويتكلم عن التربية السكانية، والدكتور السيد الحسيني متحدثًا عن أعراض المشكلة السكانية ومقترحات الحل ودور الفرد والدولة، ويدير الندوة الدكتور السيد الحسيني مقرر اللجنة.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الزيادة السكانية، خلال افتتاحه عدد من المشروعات الصحية، الأسبوع الماضي، وشدد الرئيس على أنه يجب التعامل مع قضية الزيادة السكانية بشكل طموح، موضحًا «يعني لو قولت ليكم أزود المرتب بتاعكم 10 آلاف جنيه ولا ألف جنيه، هتقولوا لي هات الـ10 آلاف، طب اشمعنى الحته دي بقى، بجد أنا عشمان وبأمل في الحكومة وبأمل في الناس حل القضية السكانية».

وأضاف «السيسي»، موجهًا حديثة للمواطنين بسبب الزيادة السكانية: "والله أنتم بتحملوا أنفسكم وأولادكم والدولة أمر فوق طاقتها، وبعدين تخرجوا في الشوارع وتثوروا، وتهدوا بلادكم، ويبدأ المسلسل، ويبقى شغل خراب في خراب»، منوهًا إلى أننا نحتاج 16 تريليون جنيه لمواجهة الزيادة السكانية.

وأطلقت «الوطن»، الحملة الصحيفة للعمل على تحديد النسل بعنوان «2 وبس علشان يخدوا حقهم»؛ والتي تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية التي تحاول تحديد النسل، بحسب خطابات الرئيس السيسي، الذي يشير دائما إلى أن الزيادة السكانية هي أكبر تحدٍ يواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي والفترة المقبلة.

وتهدف الحملة لتعريف المواطن بالدور الهام الذي يلعبه الإعلام في نشر الوعي، للعمل على معالجة الاستقبال الخاطئ للمفاهيم الدينية، وذلك عن طريق الاستعانة برموز دينية إسلامية ومسيحية لتوضيح أهداف الحملة.