شروط وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد.

وفي السطور التالية تعرض «الوطن» أسعار وشقق الوحدات المطروحة للبيع من الحكومة:

شروط وأسعار بيع شقق الإسكان الاجتماعي

فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل، يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة.

وفئة متوسطة الدخل، يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة.

أبرز أسعار الشقق

يصل سعر البيع للوحدات بمحافظات وجه بحري 197 ألف جنيه، وكذا مدن القناة وشمال وجنوب سيناء.

و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، دون حصة في الأرض، بالإضافة إلى مبلغ الصيانة الذي يصل إلى 5% من سعر البيع، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنويًّا متناقصة لمنخفضي الدخل، و8% سنويًّا متناقصة لمتوسطي الدخل.

ووفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فإنه ينطبق على المستفيدين الذين يريدون الحصول على وحدات كل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، من حيث السن "لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان".

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية.

يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها.