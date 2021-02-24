لو نازل القاهرة ترانزيت.. تفاصيل قواعد مصر للطيران للإقامة بالفنادق

وضعت مصر للطيران، الطيران الرسمي لجمهورية مصر العربية، عدد من القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها للإقامة في الفنادق خلال فترة الترانزيت بالمطارات المصرية.

ووفقا لمصر للطيران، فإن ​​خدمة الإقامة خلال فترة الترانزيت هى خدمة خاصة للمسافرين على متن الخطوط الجوية، ففي بعض الحالات عندما يتطلب خط سير الرحلة التوقف لفترة طويلة خلال المرور العابر في القاهرة.

وتوفر مصر للطيران خدمة الإقامة بالفنادق والوجبات والانتقالات، وذلك بناءً على الشروط العامة التالية:​

​قوانين الاقامة وضوابطها

- فترة التوقف بين الرحلتين مساويًا أو يتجاوز ست ساعات بالنسبة لدرجة رجال الأعمال و(Y & B) من الدرجة السياحية.

- فترة التوقف بين الرحلتين مساويًا أو يتجاوز ثمانى ساعات للدرجة السياحية.

- مدة الإقامة الفندقية خلال فترة الترانزيت لمدة أقصاها 24 ساعة فقط .

- خدمة الإقامة الفندقية متاحة فقط للقادمين على أخر رحلة متاحة ومسافرين على أول رحلة متاحة.

- تعتبر تذاكر رحلات المشاركة بالرمز إذا وصل المسافر على متن رحلات مصر للطيران باعتبارها شركة الطيران المشغلة للرحلة.

- الأسعار الخاصة بالمجموعات على الدرجة G (أكثر من 10 ركاب) بعد الموافقة من المكتب المصدر للتذاكر.

مسافرون لا يحق لهم الإقامة

- لايتم توفير خدمة الإقامة الفندقية خلال فترة الترانزيت بناءً على الشروط العامة التالية:

- المسافرون الذين يحملون تذاكر منفصلة.

- المسافرون الذين يحملون تذاكر مخفضة ( 50% أو أكثر ).

- خدمة الإقامة الفندقية خلال فترة الترانزيت متاحة فقط بمطار القاهرة للقادمين على رحلات دولية ومغادرون على رحلات دولية.​

- يتوقف توفير خدمة الإقامة الفندقية خلال فترة الترانزيت على وجود غرف متاحة من خلال مكتب الترانزيت بمطار القاهرة ووجود غرف متاحة لا يضمن الدخول للقاهرة حيث أن الدخول للقاهرة خاص بموافقة السلطات المصرية بمطار القاهرة.