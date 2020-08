مسجون ترانزيت وجراند أوتيل.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية

مع انتشار فيروس كورونا ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "مسجون ترانزيت" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "محترم إلا ربع" الساعة 8 مساء، وفيلم "الثمن" الساعة 10 مساء، وفيلم "الغواص" الساعة 12 صباحا.

قناة سيما

عرض فيلم "السفارة في العمارة" الساعة 4 مساء، وفيلم "أنا في عينيه" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "مرحبا الزيارة انتهت" الساعة 10 مساء.

MBC2

عرض فيلم Jumper الساعة 3:30 مساء، وفيلم Rogue One: A Star Wars Story الساعة 5:30 مساء، وفيلم Star Wars: The Last Jedi الساعة 8 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً.

نايل دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 1 مساء، و"الضوء الشارد" الساعة 2 مساء، و"زيزينيا ج2: الليل والفنار" الساعة 5 مساء، و"النساء قادمون" الساعة 6 مساء، و"حواري بوخاريست" الساعة 7 مساء، و"العميل ١٠٠١" الساعة 8 مساء، ومسلسل "حارة اليهود" الساعة 10 مساء.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "الجمعة في مصر" الساعة 6 مساء، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساء.

قناة CBC دراما

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.