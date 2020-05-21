بين الغلق والإشادة.. فنادق مرسي علم.. ترانزيت العائدين من الخارج

استقبلت فنادق مرسى علم أكثر من تسعة آلاف مصري من العالقين بالخارج، عبر ما يقرب من 50 رحلة طيران استثنائية ضمن تسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية، ووضعهم بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم تحت الحجر الصحي، وبإشراف طبي بالتنسيق مع أجهزة الدولة.

وبسبب الشكاوى المقدمة من عدد من النزلاء بتدني مستوى الخدمة، قررت وزارة السياحة والآثار غلق أحد الفنادق السياحية وعدم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر، بعد أن تأكدت من تدني مستوى الخدمة عن طريق اللجان المشكلة، وذلك في إطار حرص الدولة على مستوى الخدمة الجيدة للعائدين من الخارج أثناء فترة الحجر الصحي.

ومن جانبه أشار عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، في حديثه لـ "الوطن"، أنه تلقى إشادة من اللجنة المشكلة من وزارة السياحة على مستوى الخدمة المقدمة للنزلاء العائدين من الخارج، َوذلك نظرا لالتزام إدارة الفندق وجميع العاملين بالضوابط والشروط المحددة أثناء فترة الحجر الصحي للنزلاء، كما تلقى رسالات شكر من عدد النزلاء أثناء وبعد مغادرتهم فترة العزل وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، في تصريحه لـ"الوطن"، أن وزارة السياحة والآثار شكلت لجنة وقامت بالتفتيش على فنادق مرسى علم السياحية، لمعرفة مدى التزام الفنادق السياحية بالضوابط والشروط وذلك بناء على الشكاوى المقدمة من النزلاء، وقررت غلق أحد الفنادق السياحية وذلك لأن مستوى الخدمة بالفندق كان دون المستوى، علما بأن الوزارة قد قامت بالتنبيه على كافة المنشآت الفندقية بالالتزام بالضوابط والشروط المحددة لاستقبال العالقين المصريين فور عودتهم لقضاء الحجر الصحي لهم.

وكانت نشرت وزارة السياحة والآثار في بيان لها مساء الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية قالت فيه: "في إطار حرص الدولة على مستوى الخدمة المقدمة بالفنادق للمصريين العائدين إلى أرض الوطن أثناء فترة الحجر الصحي، أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قرارا بإيقاف أحد الفنادق بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عن مزاولة نشاطه لمدة ستة أشهر، وذلك للشكاوى التي كانت قد وردت ضد الفندق بسبب تدني مستوى الخدمة للنزلاء المصريين، وذلك قبل نقلهم إلى فندق آخر بمرسى علم"