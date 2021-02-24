الأعلى للجامعات يضع ضوابط التخرج جديدة .. ومصدر يوضحها

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و حضور الدكتور محمد حلمي الغر ، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات، منذ قليل على عدد من الضوابط لتخرج الطلاب الجامعات الخاصة والأهلية والتي تتضمن، أدوار التخرج، بحيث تكون أدوار التخرج في ثلاث أدوار بالسنة الدراسية الواحدة (دور فبراير- دور يوليو – دور سبتمبر).

و من جانبه، أوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن سبب تأخر جلسة المجلس وامتدادها لأكثر من ٣ ساعات، هو مناقشة عدد من الضوابط والآليات والمزايا والعيوب للموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد، لافتا إلي أنه تم الأخذ بها وإخراجها في أجندة المجلس للعمل الفترة المقبلة على تحسين أداء الموقع.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، المقصود بأدوار التخرج والضوابط الجديدة بشانها، أنه من المعروف أن دور يوليو هو دور التخرج العادي للطلاب السنة الكاملة دون رسوب، وبالتالي تخرج مباشرة، أما المقصود بالتخرج دور فبراير، أن هناك عدد من الطلاب يكون لهم مواد دراسية أو ساعات لم يتم استكمالها في التيرم الأول، فبالتالي تخرجه يكون «دور فبراير ».

وتابعت المصادر أن المقصود بدور سبتمبر، وهو الطلاب الباقي لهم مواد وعدد ساعات من دور يونيو، فبالتالي يأخدهم و يؤدي الامتحانات بهم في دور سبتمبر.

وأكدت المصادر، على كامل التزام الجامعات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، واتخاذ اجراءات حازمة مع جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة، فضلا عن إجراء التعقيم والتطهير الدوري في المنشاءات الجامعية.