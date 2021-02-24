وزير التعليم العالي يعتمد تشكيل اللجان النوعية المتخصصة لليونسكو

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تشكيل اللجان النوعية المتخصصة التابعة لـ«اليونسكو»، والمنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 1588 لسنة 1967 بشأن تشكيل الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 1991 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

وأشارت الدكتورة غادة عبد الباري، أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إلى أن هذه اللجان تهدف إلى دراسة ومتابعة المشروعات والبرامج والأنشطة التي تخص المنظمات الثلاث (يونسكو – إلكسو – إيسيسكو)، وفقًا لرؤية «مصر 2030» في إطار الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، ووفقًا لبرنامج وميزانية لكل منظمة، وطبيعة عمل كل لجنة من هذه اللجان، ووضع المقترحات التي تهتم بها جمهورية مصر العربية في المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمات الدولية الثلاث، وتقديم المبادئ التوجيهية والمشورة وفقًا لطبيعة عمل كل لجنة؛ للحفاظ على العلاقات مع الشركاء الوطنيين، واللجان الوطنية الأخرى والوفود الدائمة لدى المنظمات الدولية الثلاث.

وتضم هذه اللجان النوعية المتخصصة فى عضويتها نخبة من السادة الخبراء والمتخصصين فى مجالات عمل اللجان، ومن هذه اللجان: البرنامج والميزانية، والتربية، والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ولجنة الإنسان والمحيط الحيوي (ماب)، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والشباب، والثقافة، والآثار، والاتصالات والمعلومات، والهدف الرابع.

يذكر أن هذه اللجان من المقرر أن تبدأ أعمالها خلال الشهر المقبل لدراسة ومتابعة الموضوعات التي من المفترض مناقشتها في المجلس التنفيذي المقبل لمنظمة اليونسكو والمؤتمر العام، والذي سيعتمد استراتيجية المنظمة الدولية متوسطة الأجل للفترة 2022 - 2029 (41 م/ 4)، ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2022 - 2025 (41 م / 5) لليونسكو.