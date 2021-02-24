التراس: الجناح المصري في «إيدكس» لاقى إقبالا واسعا

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مشاركة مصر في معرض «إيدكس» 2021 للصناعات العسكرية المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة هي الثانية من نوعها، مبينا أن هناك تكاملا بين وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحديث الدائم للأسلحة التي تستخدمها القوات المسلحة المصرية.

الجناح المصري لاقى إقبالا واسعا

وأضاف «التراس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الجناح المصري في المعرض هذا العام لاقى إقبال كبير جدا ومحل اهتمام من الوفد الرسمية التي زارت المعرض وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الذي قام بزيارة تفقدية وأبدى إعجابه بالمنتجات المصرية الخاصة بأنظمة الدفاعية المختلفة في المعرض.

مصر تشارك في المعرض كل عامين وسط تعاون إستراتيجي مع دول الخليج

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر تعرض الجديد في هذه المعارض الذي يقام كل عامين، مشددا على أن مشاركة تؤكد على مكانة مصر الهامة على الصعيد السياسي والعسكري والثقافي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم العربي، موضحا أن المعرض يوضح التعاون المتبادل بين مصر ودول الخليج الذين أثنوا على المنتجات الدفاعية المصرية، خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن هناك تعاون وشراكة استراتيجية بين دول الخليج كالسعودية والكويت.