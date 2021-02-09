حسين الجسمي يطلق «ملفت الأنظار» بأشعار نهيان بن زايد آل نهيان

في تعاون جديد مع سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة تحمل عنوان «مِلفِت الانظار» من ألحان الجسمي نفسه، ومن توزيع زيد عادل ومكساج وماستر جاسم محمد.

وأظهرت كلمات أغنية «مِلفِت الأنظار»، للشاعر نهيّان بن زايد مشاعر عشق فرحه وموصوفة بالحسن والجمال، الذي قال بين أبياتها:

فيه الوصوف تعَدّي

ســـيد المـها لي ذار

فـايـج وحِـسنــه فَـردي

شمس النهار تغار

وقد لحن الجسمي الأغنية من مقام «الكرد» الحساس، وامتزجت بها الآلات الغربية والجيتارات والبيانو مع آلة العود والإيقاعات الخليجية، لتكوّن أغنية جميلة وراقية في اللحن والأداء والتوزيع الموسيقي العصري، حيث قام بعزف العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والجيتارات شريف فهمي، وبيز جيتار أحمد نظمي.

هذا وقد طُرحت أغنية «مِلفِت الانظار» من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

كانت أغنية حسين الجسمي الاخيرة«حي هالصوت» التي كانت من أشعار الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتوزيع موسيقي للمايسترو عصام الشرايطي، ومكس وماستر جاسم محمد، حققت نحو 600 ألف مشاهدة منذ طرحها على اليوتيوب .

وأكد حسين الجسمي عن سعادته بهذا العمل الغنائي «حي هالصوت»، الذي يحمل روح السعودية ومناطقها وثقافتها وعراقتها وشعبها، بمشاعر ملؤها المحبة والاحترام والتقدير بالمملكة العربية السعودية وشعبها الغالي وأصالة تقاليدها العربية العريقة، قال: «تشرفت بوجود أخي وصديقي سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي جمعني معه تعاونات سابقة وناجحة ومتميزة كان لها الأثر الطيب لدى الجمهور في السعودية والوطن العربي».

يذكر أن الجسمي يستعد لطرح أغنية مصرية جديدة، ستكون من كلمات الشاعر مصطفى مرسي.