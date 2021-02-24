الإسكان: حجم الاستثمار في البرج الأيقوني 3 مليارات دولار

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع رائد يتابعه عن كثب أغلب سكان العالم انتظارا لإطلاقه، لافتا إلى أن البناء حاليا تجاوز الـ300 متر وقريبا سيصل طول البرج لـ400 متر من البناء، وهو البرج الذي سيكون أطول أبراج القارة السمراء كافة.

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المشروع تنفذه وزارة الإسكان مع كبريات شركات المقاولات المصرية، وأكبر شركة صينية معنية ببناء ناطحات السحاب حول العالم، وبلغ حجم الاستثمار في البرج 3 مليارات دولار، بخارطة عمل تصل لـ3 سنوات: «أنظار العالم كله على العاصمة الإدارية، وكان لازم يكون عندنا ناطحات سحاب، وكل الزملاء في المشروع فخورين بالعمل».

وأوضح أن هناك 9 آلاف عامل يعملون في المشروع، منهم 7 آلاف مصري، وألفا عامل أجنبي يقومون بنقل خبرات صناعة ناطحات السحاب لمصر: «بنبني عاصمة جديدة بمقاييس عالمية».

وأكد أن العاصمة تتضمن 8 حدائق عملاقة سيتم فتحها لكافة المواطنين حول الجمهورية، وبها ممرات مشاة وممرات للعجلات والسيارات الكهربائية على مساحة بلغت ألف فدان: «كل مواطن من حقة 15 متر مربع من المساحات الخضراء، ومع كل مرحلة بنشتغلها بنعمل فيها حديقة مركزية».

وأشار إلى أنه وبالنسبة للأحياء السكنية فتنفذه الوزارة أيضا، وهو الذي سيكون مناسب لشراء كافة شرائح المجتمع فيه، وبه عدد كبير من المناطق الخدمية والمولات ومناطق إدارية وشرطية وصحية، وتم الانتهاء من ما يقارب الـ91% من نسب تنفيذ المشروع، وجرى تسليم عدد من الوحدات للمواطنينن ووصولا لشهر أبريل سيتم تسليم فئة أخرى من المواطنين لمساكنهم.

وتابع: «الحي الحكومي تم الانتهاء منه بنسب كبيرة، وهناك تجارب تشغيل حالية لجميع الخدمات الحكومية في العاصمة الإدارية قببل نقل موظفي القطاع العام إلى أعمالهم الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر فخرا لكل المصريين».