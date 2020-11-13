مدير مشروع البرج الأيقوني: وصلنا للدور 50 وسيكون رمز العاصمة الإدارية

كشف المهندس يسري السلاموني مدير مشروع البرج الأيقوني، عن آخر تطورات إنشاء البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يجرى فيه العمل حاليًا بأحد أحياء العاصمة الإدارية الخاصة بالمال والأعمال.

وقال السلاموني، خلال لقائه مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، إن البرج الأيقوني متعدد الأغراض ويحتوي على جزء إداري وجزء فندقي ويتكون من عناصر إنشائية خرسانية وسطح معدني خارجي.

وأضاف أن الجزء الفندقي يتكون من جزئين أحدهم شقق فندقية والجزء الأعلى فيه غرف فندقية لأحد الفنادق العالمية.

وأوضح أنه جرى استخدام مواد عالية المقاومة في البرج الأيقوني لتحمل الأحمال العالية والرياح والاهتزازات والزلازل والحركات الأرضية، حيث استخدمت خرسانة عالية الجهاد "800 كج على السم المربع"، وحديد عالي المقاومة مستورد من الصين خصيصًا للجزء المعدني.

وأشار إلى أن البرج يتميز بضخامته، وأنه يعتبر أعلى برج في أفريقيا وسيكون له شكل معماري متميز وأن العاصمة الإدارية سيشار لها بالبرج الأيقوني مثلما يشار لباريس ببرج إيفيل مؤكدًا أنه سيعتبر رمز للعاصمة الإدارة.

وأكد السلاموني أن البرج سيكون فيه دور كامل للمشاهدة "الدور 74" وسيسمح فيه للزوار بالدخول للبرج ويستطيع الزائر وقتها مشاهدة العاصمة الإدارية من أعلى نقطة فيها لافتًا أنه سيكون في هذا الدور أماكن ترفيهية لتقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت السلاموني إلى أن الشركة المنفذة تعطي البرج أهمية خاصة نظرًا لأهميته وأن العمل يتم على مدار الـ24 ساعة، متوقعًا الانتهاء منه بنهاية عام 2022، مشيرًا إلى أنهم الآن في الدور الـ50، وأن البرج سيكون 74 دورا وسيكون له شكل مميز، وسيصبح رمزا للعاصمة الإدارية الجديدة.