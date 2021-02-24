تفاصيل انتشال آخر 5 جثث من غرقى «مركب مريوط» بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه وفور ورود بلاغ بغرق مركب في بحيرة مريوط، تحركت الجهات المعنية إلى هناك لإخراج الجثامين التي وقعت بين أسرتين من عائلة واحدة، وتم انتشال أخر 5 جثامين حاليا، ووصل عدد المتوفين إلى 14 شخص و6 مصابين، بحصيلة إجمالية 20 شخصا.

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كافة المتوفين هم من أبناء قبيلة العزايم، وهي قبيلة تتواجد بجوار البحيرة منذ سنوات طويلة وهم من العرب، ويعملون في مهنة الصيد منذ مدة.

وأوضح أن أهل القبيلة قد اعتادوا يوميا وبعد الانتهاء من مهامهم أن يستقلوا مركب يذهب بهم إلى إحدى الجزر وسط البحيرة لشرب الشاي و«السَمر»، إلا أنه مؤخرا استقل 10 أشخاص لمركب واحد وذهب بهم إلى الجزيرة، ثم عاد ونقل 10 أخرين في وقت أذان العصر، ولكن بعد العشاء وأثناء العودة قام الـ20 شخصا بالركوب في مركب واحد وهو ما أدى لغرقهم في وسط البحيرة، وحتى الآن لم يتم التوصل لسبب انقلاب المركب.

وأكد أن عمليات البحث بدأت فور ورود بلاغ من أهالي المواطنين للجهات المعنية في المحافظة، وجرى إخراج الجثامين تباعا وصولا لإخراج أخر 5 جثامين منذ قليل.

وأشاد المحافظ بالعاملين في الحماية المدنية ولقبّهم بـ«الأبطال»، نتاج مجهوداتهم في البحث وانتشال الجثامين من البحيرة والذين هرعوا لإنقاذ المواطنين الغرقي هناك.

كما قدم الشكر لقائد لقوات البحرية لإرساله مجموعتين من البحارة المصرية لإنجاز الأمر في أسرع وقت.

وتابع: «بمجرد انتقالي لموقع الحادث اصطحبت مديرة التضامن معي، وقمنا بالإجراءات الطبيعية كتوزيع البطاطين ووجبات للأهالي، وهنشوف وننسق مع مديرية التضامن في الإسكندرية لما سيتم صرفه لأسر المتوفين، وفيه إجراءات كثير ممكن نعملها».