قائد «غواصي الخير» يكشف تفاصيل انتشال آخر جثامين مركب مريوط: ‏بنتين و3 أطفال

أكد إيهاب المالحي، رئيس فريق غواصي الخير، المتطوعين لإنقاذ الغرقى وانتشال الجثامين، أنه جرى الانتهاء بالفعل من انتشال كافة ضحايا مركب ملاحات بحيرة مريوط، قائلا: «تم انتشال آخر 5 جثامين وهم بنتين و3 أطفال».

وتابع «الملاح» خلال حديثه لـ«هن»: «البنتين واحدة منهم 13 سنة والتانية 14 سنة والحمد لله طلعوا مع 3 أطفال ودول آخر حاجة».

وتابع رئيس فريق الغواصين: «النهاردة جنازة الخمسة اللي تم انتشالهم، وإمبارح كان جنازة 9، لأن 14 شخص توفي من المركب وتم انتشال جثامينهم، وفي 6 طلعوا أحياء».‏

وخلال الساعات الماضية، تمكنت قوات الإنقاذ النهري والغطاسين من العثور على إحدى ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، وهي الطفلة شيماء سعيد، 16 سنة، ونقلت سيارة الإسعاف آخر ضحية إلى مشرحة مستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية.

وكان مركب يقل نحو 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية «زردة» بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وكان المئات من أهالي قرية الهوارية غربي الإسكندرية شيعوا، مساء أمس الثلاثاء، جنازة 9 من الضحايا بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب، وذلك بعد تسلم الجثامين من مشرحة مستشفى العامرية العام

وجاءت أسماء الضحايا، الذين جرى انتشالهم اليوم بعد مرور نحو يومين على الحادث، كالآتي: «حنين جودة، 14 سنة، نصر حمودة جابر، 4 سنوات، وشقيقه يوسف حمودة جابر، 5 سنوات، رانسي محمد شحاتة، عامين».