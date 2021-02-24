عاجل.. انتشال جثث 3 أطفال من ضحايا مركب بحيرة مريوط

تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثث 3 أطفال من ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط، غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي عدد الجثث التي جرى انتشالها، حتى ظهر اليوم، إلى 13 جثة.

وتمكن الغطاسون من انتشال جثث الأطفال، بعد يومين من غرق المركب في بحيرة مريوط، مساء الاثنين الماضي، من بينهم طفل يدعى «يوسف حمودة جابر»، 5 سنوات، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.

وكان المركب يقل 20 شخصاً، معظمهم من عائلة واحدة، عندما تعرض للغرق، مساء أمس الأول الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية «زردة»، في إحدى الجزر ببحيرة مريوط، قرب مدينة برج العرب، غربي الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصاً غرقاً، بينهم 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 شهور و9 سنوات، وإصابة 6 آخرين، فيما لا يزال البحث مستمراً عن قرابة 4 مفقودين آخرين.

وشيع المئات من أهالي قرية «الهوارية»، غربي الإسكندرية، جنازة 9 من الضحايا بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب، مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد تسلم جثامينهم من مشرحة مستشفى العامرية العام، بعد تصريح النيابة العامة بدفن الضحايا.

وأمر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل «م. ع.»، مالك المركب الغارق بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط ، بضمان محل إقامته، لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

جاء قرار النيابة العامة مراعاة للظروف الإنسانية التي يمر بها مالك المركب الغارق، والذي يمر بصدمة عصبية لفقده زوجته، وأحد أبنائه في الحادث، إضافة إلى أن باقي الضحايا من أبناء عمومته.