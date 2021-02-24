محلل سياسي: لقاح جونسون بوابة أمل للقضاء على كورونا

قال المحلل السياسي، ماك شرقاوي، إن قرار هيئة الأدوية والأغذية بالولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء رخصة استخدام طارئة للقاح شركة جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» قرار صائب مبينا أن نسبة نجاح اللقاح وصلت 72% وتم تجربته على الحالات الخطرة أيضا المصابة بالفيروس وهذه ميزة جديدة عن باقي اللقاحات ووصلت نسبة نجاحه في هذا الأمر 85% لذا فإن هذا اللقاح أمل للمواطنين الأمريكيين ومن خلال جرعة واحدة وليس جرعتين كباقي اللقاحات.

اللقاح يمثل بوابة أمل كبيرة لعلاج كورونا

وأضاف «شرقاوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار» المذاع على فضائية extra news وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن اللقاح يمثل بوابة أمل كبيرة في ظل مشككين يطالبون الناس بمنع تناول اللقاحات.

ريادة اقتصادية وطبية للولايات المتحدة بإنتاجها أكثر من لقاح

وأوضح المحلل السياسي أن إيجاد اللقاحات يعمل على دفع اقتصاد الولايات المتحدة في ظل منافسة من الصين وروسيا، مشيرا إلى أن سرعة إنتاج الولايات المتحدة للقاح ستعمل على حل أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أن أمريكا لديها أكثر من لقاح وهذا سيجعل لها ريادة في مجال الصحة الدوائية.

لن يكون الجميع بمأمن إلا بعد إيجاد مناعة القطيع

وتابع شرقاوي: «لن يكون الجميع في مأمن إلا إذا تم إيجاد مناعة القطيع ونتمنى أن نخرج من القوقعة التي دخلها العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد فهذا العام الثاني الذي يتأثر فيه العالم بسبب جائحة كورونا».