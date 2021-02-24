بدران: هناك 130 دولة حول العالم لم تحصل على جرعة واحدة من لقاح كورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن القيادة السياسية في مصر أكدت أن كل الشعب المصري سيكون لديه فرصة التطعيم وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث بدأت الدولة بالأطقم الطبية بجميع المستشفيات كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس لتعاملهم مع المرضى، رغم أن هناك 130 دولة حتى الآن حول العالم لم تصل إليهم جرعة واحدة من اللقاحات.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «مي سات»، أنه سيتم تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة مثل السرطان والكلى والقلب والضغط والسكر، وبعد ذلك سيكون المواطن العادي من حقه التطعيم، «على آخر السنة هتكون مصر حصلت على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا وستصل مصر، وسيتم تطعيم ملايين المصريين».

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن الصين تُعد من أوائل الدول التي تّعاونت مع مصر، كون مصر تعاونت معها كثيرًا خاصة في وباء كورونا، وهناك تعاون علمي وصحي بين البلدين، وهذا أمر مهم للغاية سواء على المستوى الحكومي او الشعبي، موضحًا أن الصين أهدت لمصر 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» المضاد لكورونا.

وأوضح أن الدولة ستسرع في تطعيم المواطنين خاصة ذوي الأمراض المزمنة، حيث أن أغلب الوفيات الناتجة عن الإصابة بكورونا تكون في هذه الفئة بجانب كبار السن سواء في مرحلة الفيروس الأولى أو الثانية، «لذلك أنصح المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بالتسجيل السريع عند فتح الموقع من أجل الحصول على اللقاح لتوخي الإصابة».

وأردف أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة سرعة معالجة نفسه بالذهاب إلى المؤسسات الصحية، «التطعيمات اللي متوفرة سواء في مصر أو حول العالم كلهم تقريبًا متقاربين في السلامة والمأمونية وتكوين الأجسام المضادة، حصول مصر على اللقاحات ليس أمر يسير، لكن عليهم أن يثقوا في القيادة السياسية في مصر».