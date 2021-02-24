عاجل.. إصابة الفنان أيمن عزب بفيروس كورونا: «حرام عليكم»

أعلن الفنان أيمن عزب، إصابته بفيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة التي أجراها داخل أحد المعامل، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

وكتب أيمن عزب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أصبت بكورونا.. كل من خالطني يراعي الإجراءات.. دعواتكم.. واللي كل المهملين في الإجراءات الاحترازية.. حرام عليكم».

أيمن عزب، من مواليد عام 1962 بمحافظة القاهرة، كانت بدايته من خلال المشاركة بفيلم «الدباح» عام 1982، التحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج منه عام 1991، ليشارك في نفس العام بفيلمي «اللعب مع الشيطان»، «اشتباه»، وتوالت أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعماله «في إيد أمينة، العندليب، أسرار».