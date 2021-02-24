استشاري أمراض صدرية في باريس: إصابات كورونا تتزايد

قال الدكتور أنطوان أشقر، استشاري الأمراض الصدرية في باريس، إن هناك زيادة في عدد المصابين الذين يدخلون إلى المستشفيات بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا، خاصة عند الشباب، وغير الحاصلين على اللقاح، والأعداد في تزايد، وربما تتعرض المستشفيات خلال أسبوع أو اثنين إلى ضغط كبير، ولكن الوضع الآن ما زال تحت السيطرة.

وأضاف «أشقر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أنه يجب تلقيح أكبر عدد من المواطنين وبسرعة، وهذا يوفر نوعا من الحماية، مشيرا إلى أن العودة إلى العمل والاحتكاك يسبب الانتشار السريع للسلالات المتحورة، والدولة في سباق بين التلقيح وأعداد الإصابات لذلك يجب احتواء الوضع بالحجر المنزلي في عدة مناطق لتقليل الضغط على المستشفيات.

وتابع استشاري الأمراض الصدرية في باريس، أن عدد الإصابات بالسلالات المتحورة كبيرة، وخاصة السلالة البريطانية، ولكن السلالات الأخرى موجودة أيضا.

وعن إمكانية التعاون الثنائي بين الدول في استقبال مرضى من دول أخرى، قال إن هذا يعتبر قرارا سياديا، وهذا ما جرى بين ألمانيا وفرنسا، وإيطاليا وفرنسا، وعلى الدول التي تستقبل المصابين أن يكون جهازها الصحي متين ويستطيع احتواء الأعداد بشكل كبير.

كورونا يتحول لجائحة عالمية

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر في الصين أواخر عام 2019، وانتقل منها إلى العديد من الدول الأخرى، لينتشر في غالبية دول العالم، وتعلنه منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية في شهر مارس الماضي.

وفي مصر، مرت البلاد خلال الأسابيع الماضية بما يعرف بـ«ذروة الموجة الثانية»، حيث فرضت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية، ومنها توقيع غرامة فورية على من لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة، وهذا للحد من انتشار فيروس كورونا.