انطلاق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بجنوب سيناء ضد فيروس كورونا

بدأت محافظة جنوب سيناء، اليوم، المرحلة الأولى لتلقي الأطقم الطبية والتمريض التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، لحمايتهم من الإصابة بالعدوى واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

ويتم تطعيم الفريق الطبي بعد تسجيل البيانات والتوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض خلال اليوم قبل التطعيم ويتم قياس الحرارة والضغط ويخضع الطبيب لتلقي التطعيم داخل غرفة مخصصة للتطعيم بالمستشفى، وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة بتلقي كل الأطقم الطبية للقاح.

ويعد تطعيم المصل الخاص لفيروس كورونا، متاحا لمن يتطلب الحصول على التطعيم من الفرق الطبية، وذلك على مدار 24 ساعة، وهو أمر اختياري، وتأتي عملية التطعيم في إطار خطة الدولة بحماية الفرق الطبية والصفوف الأولى خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، لحماية الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل باعتبارهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة لتلقي اللقاح طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ويجري تطعيم الأطقم الطبية بأقسام العزل التي جرى تخصيصها لعزل مصابي فيروس كورونا أولًا ثم تطعيم باقي الأطقم داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية تباعًا، وسيجري التطعيم بجرعتين على أن يكون الفاصل الزمني بين الجرعتين 3 أسابيع.

وتعد محافظة جنوب سيناء من أقل المحافظات في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفاء بها، كما تم تأمين أكبر قدر من أسطوانات الأكسجين في مستشفيات المحافظة بجميع المدن، وتوافر أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات، والصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين، وجاهزية أطقم وفرق العزل المنزلي لتوفير المتابعة الصحية للحالات تحت العزل.