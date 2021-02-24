بريد الوطن.. حج القلوب
كتب:
بريد الوطن
08:49 م | الأربعاء 24 فبراير 2021
بريد الوطن
قلبى بدربك قد حبا
لحنين شوقك مرحبا
حج القلوب لإلفها
طاوى الجبال مع الربا
ويطوف سعياً بينها
للبيد يطوى تقربا
شد الرحال لبيتها
وجدا ينازعه الصبا
يا صب كيف وجدتنى؟
برحيل فتنتى والصبا
فأراه قلباً خاشعاً
يشجيه صوت أطربا
يشقيه لفتة منكب
وشفاه تبسم: مرحبا
فالود غاص بقلبه
زرع الحنان وألهبا
عبر الصراط بلهفة
للخلد صار مقربا
سامح لطف الله
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