بريد الوطن.. حج القلوب

قلبى بدربك قد حبا

لحنين شوقك مرحبا

حج القلوب لإلفها

طاوى الجبال مع الربا

ويطوف سعياً بينها

للبيد يطوى تقربا

شد الرحال لبيتها

وجدا ينازعه الصبا

يا صب كيف وجدتنى؟

برحيل فتنتى والصبا

فأراه قلباً خاشعاً

يشجيه صوت أطربا

يشقيه لفتة منكب

وشفاه تبسم: مرحبا

فالود غاص بقلبه

زرع الحنان وألهبا

عبر الصراط بلهفة

للخلد صار مقربا

سامح لطف الله

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com