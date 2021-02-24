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محمود مسلم

بريد الوطن.. حج القلوب

كتب:

بريد الوطن
08:49 م | الأربعاء 24 فبراير 2021
بريد الوطن

بريد الوطن

قلبى بدربك قد حبا

لحنين شوقك مرحبا

حج القلوب لإلفها

طاوى الجبال مع الربا

ويطوف سعياً بينها

للبيد يطوى تقربا

شد الرحال لبيتها

وجدا ينازعه الصبا

يا صب كيف وجدتنى؟

برحيل فتنتى والصبا

فأراه قلباً خاشعاً

يشجيه صوت أطربا

يشقيه لفتة منكب

وشفاه تبسم: مرحبا

فالود غاص بقلبه

زرع الحنان وألهبا

عبر الصراط بلهفة

للخلد صار مقربا

                                                              سامح لطف الله

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