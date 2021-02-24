عبد الله رشدي: المجامع الفقهية أباحت تنظيم النسل وحظرت تحديده

قال الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، إن تنظيم النسل مباح، لكن تحديد النسل لا يجوز، وأن الشريعة الإسلامية عنيت بالنسل الصالح والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لفت أنظارنا إلى هذا الأمر وحثنا على الزواج وقال تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة.

وتابع رشدي في فيديو على قناته بموقع يوتيوب بعنوان «حكم تنظيم النسل في الإسلام» قائلا إن قضية الإنجاب والنسل أمر من الأمور المقصودة للشريعة الإسلامية، «ويجب أن نفرق بين قضيتين يدخل اللبس على كثير من الناس منهم بسبب عدم التفرقة الواضحة بينهما، الأولى هي قضية تنظيم النسل بمعنى أن الأب والأم عندما يريدان الإنجاب تكون هناك هدنة بين الأطفال فتنظيم النسل ليس له علاقة بقطع النسل أو منع الإنجاب».

ولفت إلى أن هناك من يظن أن تنظيم النسل يعني أن هناك إرادة لقطع نسل المسلمين أو معاداة الإسلام فالتنظيم ليس له علاقة بهذه القضية من قريب أو بعيد، موضحا أن تنظيم النسل صدرت به أحكام المجامع الفقهية على إباحته، فهو أمر لا حرج فيه.

وتابع: لكن الممنوع تحديد النسل بمعنى أن يتم إنجاب طفل أو اثنين ويمنع الإنجاب بعدها، كما لا يجوز للرجل أو المرأة منع النسل أو قطعه، فالفقهاء تحدثوا في الوقت المعاصر على عدم جواز عدم الإنجاب وقطع النسل، وصدر حكم في هذه القضية في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الدورة رقم 19 أن قطع النسل ومنعه بالكلية أمر محرم ولا يجوز للسلطات أن تجبر ولا أن تحمل الناس عليه، لافتا إلى أنه يجوز منع الحمل أو تحديد النسل في حالات محددة منها إذا مثل الإنجاب خطورة صحية على المرأة.

أطماع العلمانيين

وقال رشدي في فيديو آخر بعنوان «أطماع العلمانيين تحويل مصر إلى دولة علمانية» إن مصر هي قلب الإسلام فالدستور المصري ينص في مادته الثانية على أن الاسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، موضحا أن أغلب القوانين المصرية تتفق مع الشريعة الإسلامية.

وقال: يحاول الفكر العلماني إقناع الناس بأن مصر دولة علمانية وأن العلمانية هي الحل لكل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية.