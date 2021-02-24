نجاحك مضمون.. هدية التعليم للطلاب قبل بدء الامتحانات

بنك المعرفة المصري، محتوى نجوى، نهضة مصر المختلفة، منصة التعليم المصري، مصادر شتى وفرتها وزارة التربية والتعليم الفني، لطلاب المرحلة قبل الجامعية، حتى تسهل عليهم الاطلاع على كافة المعلومات حول المناهج الدراسية، والفهم، والاستذكار جيداً قبل الامتحانات المزمع عقدها 27 فبراير الجاري، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

منصة محتوى نجوى

حث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الطلاب، على متابعة المحتوى العلمي، الذي يقدم على منصة «محتوى نجوى»، مؤكداً أنها تقدم مضمونا علميا متميزا، يسهل على الطالب فهم كافة العناصر المتعلقة بالمنهج الدراسي، وعلى أساسها يستطيع الطالب الإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد «شوقي» في تصريحات له، أن محتوى نجوى، منصة تعليمية مزودة بأدوات تحليلية تسهم في تعزيز التحصيل الدراسي للطالب، وتهدف إلى شرح مبسط للمناهج، وتعزيزعملية الفهم وليس الحفظ والتلقين.

بنك المعرفة المصري

يحتوى بنك المعرفة على كم هائل من الكتب والدراسات والأبحاث العلمية في مختلف التخصصات، تمكن الطالب من الاطلاع، وتسهم في عملية التنوير، فهو يوفر إمكانية الوصول إلى كم كبير من الموارد التعليمية للمعلمين والباحثين.

منصة التعليم المصري

منصة تعليمية أُطلقت لتكون خطًا استرشاديًا للمشاركين في العملية التعليمة سواء الطلاب أو المعلمين، وتساعد في عملية التعلم بطريقة أكثر تفاعلية وتحقق أكبر استفادة علمية للطلاب.

نهضة مصر المختلفة

تتيح المنصة مذكرات ومراجعات في مختلف التخصصات تساعد الطلاب على التأهيل بشكل جيد للامتحانات، وتجيب على كافة الأسئلة التي تدور في فكر الطالب.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الفني قررت، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 7 مارس المقبل.

وحرصت الوزارة على التنسيق الكامل مع مختلف الإدارات التعليمية، للوقوف على الاستعدادات النهائية للامتحانات، مشددة على ضرورة تعقيم اللجان بشكل جيد قبل وبعد الامتحان، وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان الامتحانية.