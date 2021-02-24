«التعليم» تشدد على ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، قبل دخول اللجان الامتحانية، من خلال ارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات الطبية، وعدم تداول الأدوات المدرسية داخل اللجان بين الطلاب.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة خصصت غرف عمليات لمتابعة سير العملية الامتحانية في مختلف المدارس في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه تم التأكيد على الاستمرار في أعمال التعقيم والتطهير قبل بدء الامتحانات.

وأضاف المصدر في تصريحات له، أن الوزارة أعلنت النماذج الاسترشادية لطلاب صفوف النقل، وطلاب الشهادة الإعدادية، حتى يتمكن الطلاب من التدريب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، مؤكدًا على ضرورة الإجابة عنها.

غرف عزل للطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا

وفي سياق متصل، أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم تخصيص غرف عزل للطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

ولفت في حديثه لـ «الوطن»، إلى أن مديرية التربية والتعليم، ستهتم بقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول لجان الامتحانات بالإضافة إلى منع تجمع أولياء الأمور أمام المدارس تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن أسئلة الامتحان متعدد التخصصات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وسيتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ الامتحان متعدد التخصصات لا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، مشيرًا إلى أنّ الامتحان متعدد التخصصات غير مناسب لتقييم الطلاب، وأن مخرجات العملية التعليمية تؤكد ضرورة تقييم الطالب في أجزاء المقرر الدراسي كافة، والامتحان الموحد لا يتيح ذلك، حيث يطرح أسئلة مختصرة في كل مادة، وبالتالي لا يعطي تقييما مناسبا للطلاب.