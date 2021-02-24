10 قرارات عاجلة من التعليم العالي للجامعات الخاصة

أقر المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل ،عدد من القرارات المهمة بشأن الامتحانات بالجامعات و نظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في ظل أزمة كورونا، وتستعرض «الوطن» أبرز القرارت في النقاط التالية:

- رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية لأي سيناريو تجاه كورونا.

- استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وبدء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول اعتبارا من يوم السبت القادم 27 من فبراير الجاري.

- التشديد الكامل على التزام الجامعات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

- اتخاذ إجراءات حازمة مع جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية.

- انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

- تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري.

- الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي.

- التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

- مد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

- يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- الطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.

- وافق المجلس على ضوابط تخرج طلاب الجامعات الخاصة والأهلية وأهمها أدوار التخرج، بحيث تكون أدوار التخرج في ثلاث أدوار بالسنة الدراسية الواحدة (دور فبراير- دور يوليو – دور سبتمبر).