«السيلفي الأخير».. صورة أنهت حياة 3 شبان تحت عجلات قطار الإسماعيلية

صورة أخيرة جمعت بين 3 أصدقاء، كانت السبب في نهاية حياتهم، وكتابة قصة أليمة في 3 أسر، بفقدان أبنائهم في ريعان الشباب، تحت عجلات القطار بمحافظة الإسماعيلية.

استيقظ الثلاثة في وقت الظهيرة، قضوا ساعاتهم الأخيرة مع بعضهم، ليقرر أحدهم التوجه إلى صالون حلاقة، يواجه رصيف القطار قرب قرية «الواصفية»، بدائرة مركز أبو صوير.

وبحسب شهود عيان، فقد خرج شابان من صالون الحلاقة وتوجهوا إلى أعلى رصيف المحطة، لالتقاط صور تذكارية على شريط القطار، خاصةً وأنهما من أبناء القاهرة، ولا يقيمان في الإسماعيلية.

أنهى الشاب الثالث الحلاقة، وقرر الصعود إلى الرصيف مع صديقيه للمرة الثانية، لالتقاط صورة تذكارية معهما، إلا أنهم لم ينتبهوا إلى القطار القادم بسرعة، ليمزقهم بعجلاته ويحولهم إلي أشلاء.

وقال «محمود شعيب»، أحد شهود العيان على الواقعة، أن الأهالي هرعوا إلى مكان الحادث فور سماعهم صوت القطار على غير المعتاد، ليكتشفوا تناثر الأشلاء بين القضبان وعلى جانبي الشريط الحديدي، بينما أعرب آخر عن صدمته بقوله: «الحادث كان بشعاً، ومش عارفين الأشلاء من بعضها».

تكمن عدد من المواطنين من تمييز جثامين الضحايا من الملابس، بعدما نجح أحد المواطنين في التعرف على الضحية الأولى، والمقيم بـ«مدينة المستقبل»، علي بعد 500 متر تقريباً من مكان الحادث.

وتمكن ضباط البحث الجنائي من الوصول إلى عائلة الضحية الأولى، ومنها توصلوا إلى هوية الضحيتين الأخريين، وتبين أنهما من منطقة المطرية بمدينة القاهرة.

وبحسب المصادر، فقد أسفر الحادث عن مصرع كل من «مازن محمد محجوب»، 19 سنة، مقيم مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير، و«فؤاد السيد حافظ»، 21 سنة، مقيم المطرية بالقاهرة، و«حسن صابر محمد علي»، 19 سنة، مقيم بنفس العنوان.

وأنهت النيابة العامة فحص مكان الواقعة، منذ قليل، في الوقت الذي جرى فيه التحفظ على أشلاء الضحايا الثلاثة في مشرحة المستشفى، لحين صدور قرار من النيابة بتسليمهم إلى ذويهم.