النيابة تأمر بدفن جثة شاب «سمه» صديقه بقطعة جاتوه في الإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية، بدفن جثمان شاب قُتل علي يد صديقه بالإسماعيلية أول أمس الجمعة «مسوما» بعد خلاف بينهما على 500 جنيه.

واستمعت نيابة ثانِ وثالث الإسماعيلية، برئاسة شريف معتز إلى أقوال المتهم بارتكاب الواقعة «زميل المجني» في العمل، وشاهد الواقعة عامل في إحدى المقاهي.

وكشفت التحقيقات، عن أن الجاني استدعى المجني عليه على أحد المقاهي لسداد مبلغ 50 جنيهًا اقترضهم منه، إلا أنه قرر التخلص منه فوضع له السم داخل قطعة «جاتوه» وقدمها له.

وبحسب المصادر، فإن الجاني توجه بزميله إلى المستشفى فور ظهور الأعراض عليه، وتركه بالمستشفى وفر هاربًا بعدما ألقى كمية السم المتبقية في حمام المستشفى.

كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا يفيد بمصرع «سامي.م.س» 30 عامًا، داخل مستشفى الصدر بالإسماعيلية، عامل في شركة للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار، إثر تناوله قطعة جاتوه.

وبتشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، والعميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية، توصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجني عليه، وأحد أصدقائه دفعه إلى وضع السم له قطع من الجاتوه وقدمها له.

وتوصل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث توصلت لهوية الجاني، وتبين انه زميل للمجني عليه في العمل بإحدى شركات الاستثمار، وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء مروان منصور، أحمد المراكبي، ومحمد النجار، من القبض على المتهم بعد محاولة اختبائه.