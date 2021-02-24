محافظ الشرقية يلتقي بأعضاء مؤسسة «حياة كريمة»

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأعضاء مؤسسة حياة كريمة التابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمحافظة الشرقية.

وأطلع أعضاء مؤسسة حياة كريمة المحافظ عن برنامجهم المقرر تنفيذه في قرى مركز الحسينية وهو المركز المختار لتنفيذ المشروع به من خلال عقد اللقاءات المجتمعية مع المواطنين بالقرى المدرجة بالمشروع للتعرف على احتياجات الأهالي من خدمات ومشروعات وتحديد أماكن التطوير ومراجعة البيانات وحصر المنازل المتهالكة لتنفيذ مشروع سكن كريم.

ومن جانبه فقد أعرب المحافظ عن سعادته للقاء أعضاء مؤسسة حياة كريمة، مؤكدا على دورهم الهام في متابعة ومراقبة المشكلات عن كسب، لافتا أن التعامل مع المواطنين يضفي نوعا من المصداقية للنتائج.

وقال المحافظ إن الملامسة الفعلية للواقع والتعامل المباشر مع المشكلات القائمة من شأنه تحديد الأولويات في أماكن تقديم الخدمات خاصة في مركز مثل مركز الحسينية والذي تتعدى مساحته أكثر من ثلث مساحة المحافظة وعانى المواطنون به لسنوات طويلة من نقص شديد في الخدمات الحيوية.

ووجه المحافظ أعضاء مؤسسة حياة كريمة بضرورة رصد وتسجيل السلبيات الحالية للرجوع إليها من فترة لأخرى خلال تنفيذ المشروع لمعرفه مدى قبول ورضا المواطنين عن الخدمات المنفذة، وكذلك قياس نسبة التغيير من سلبي إلى إيجابي.

وفي نهاية اللقاء تمنى المحافظ التوفيق لفريق عمل مؤسسة حياة كريمة، مشددا على عضدهم مثمنا دورهم في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمحافظة الشرقية.