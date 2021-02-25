المهندسين تطلق مبادرة «مجتمع رقمي آمن» بالتعاون مع وزارة الاتصالات

أعلنت نقابة المهندسين عن اطلاق مبادرة «مجتمع رقمي آمن»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين المجتمع المصري من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات والبرمجة من خلال آلية التعليم الذاتي.

وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أن المبادرة منحة مجانية تتيح محتوى تعليمي تفاعلي، ويمكن للمتدرب اختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المتاحة بالمبادرة، بالإضافة إلى حصوله على شهادة من كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما أعلنت النقابة عن تنظيم سلسلة ندوات «أون لاين» لشعبة الهندسة الكهربائية بعنوان تشريعات وقوانين قطاع الكهرباء، يحاضر فيها الدكتور محمد السبكي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة المتجددة، عضو اللجنة الاستشارية لشعبة الهندسة الكهربائية، السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساء.

وأعلنت لجنة الشباب بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس أحمد حشيش، عن مجموعة جديدة من الدورات التعليمية والمهارات الشخصية المجانية «أونلاين»، للأسبوع الرابع لجميع المهندسين وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة.

إدارة التوظيف الهندسي

في السياق ذاته، أعلنت النقابة أيضا عن التواصل مع إدارة التوظيف الهندسي بخصوص الإستعلام عن وظيفة من خلال تسجيل الباحث عن وظيفة بتسجيل بياناته على صفحة إدارة التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين، فضلا عن طريقة الإعلان عن وظيفة من خلال كتابة خطابا موجه إلى الأمين العام للنقابة، مختوما بختم الشركة، يشمل شروط الوظيفة وعدد المهندسين المطلوبين للعمل، وطريق التواصل مع الشركة.

من ناحية أخرى، أعلنت النقابة عن تنظيم ورش عمل لأسر المهندسين، للبدء في افتتاح تدريبات على مشروعات فنية صغيرة ومتناهية الصغر، لا تحتاج إلى ماكينات أو أجهزة لتحقيقها، مثل طباعة المنسوجات والحلي والإكسسوارات والكليم اليدوي والسجات واليكوباج ومنتجات الجلود، ومشروعات أخرى.