نقيب المهندسين يتواصل مع وزيرة الصحة لعلاج المهندسة «جهاد» على نفقة الدولة

بعد إصابتها بمرض نادر أفقدها القدرة على الحركة تصدرت حالة المهندسة جهاد عز عادل من مدينة أرمنت محافظة الأقصر جروبات التواصل الاجتماعي؛ خلال الساعات القليلة الماضية وفور علمه بحالتها تواصل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لعلاجها على نفقة الدولة.

وقالت النقابة في بيان عنها، اليوم، إن هالة زايد أكدت رعاية وزارة الصحة للمهندسة جهاد.

نقابة المهندسين

وتابع البيان: «وقد تم التواصل مع المهندسة الشابة للحصول على كل التقارير الطبية والأبحاث اللازمة لاستصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة».

وأشارت النقابة في بيانها أن وزيرة الصحة أكدت دعمها الكامل لحالة المهندسة جهاد، وبدوره قدم المهندس هاني ضاحي شكر نقابة المهندسين علي سرعة الاستجابة والاهتمام من قبل الوزيرة.

وزارة الصحة

وتعتبر حالة المهندسة جهاد من الحالات النادرة حيث أصيبت بمرض عصبي أثناء حملها في طفلها الأول وبعد نحو 4 أشهر من زواجها فقط مما أفقدها القدرة على الحركة تماما، ونظرا لندرة حالتها وعدم وجود علاج لها داخل مصر تحركت نقابة المهندسين المصرية للتواصل مع وزارة الصحة؛ حيث يتطلب علاج جهاد السفر خارج مصر ويتكلف مصاريف باهظة.

وتخرجت المهندسة جهاد عز عادل من كلية الهندسة جامعة أسيوط تخصص كهرباء باور بتقدير عام جيد جدا عام 2016.