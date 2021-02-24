منسق «حياة كريمة» في أسوان: المبادرة تسهل حياة الناس

قال الدكتور محمد صلاح، منسق مبادرة حياة كريمة في أسوان، إن المحافظة كان لها نصيب كبير جدا من المبادرة، حيث تُستهدف 68 قرية، بما يمثل 321 تجمعا ريفيا، حيث يتم تنفيذ كم كبير من المشروعات في هذه القرى، سواء مشروعات خاصة بالبنية التحتية أو الصرف الصحي، أو الكهرباء، وإحلال وتجديد بعض المنشآت التعليمية، وكافة النواحي التي تكفل الحياة الكريمة للناس.

وأضاف «صلاح» في مداخلة هاتفية مع قناة «TeN» الفضائية، أن المشروعات تساعد في تسهيل حياة كريمة، ومنذ أيام قليلة بدأت مبادرة «حماية» لمجابهة فيروس كورونا المستجد، واستهدفت بعض قرى النوبة ومحافظة أسوان.

وتابع منسق مبادرة حياة كريمة في أسوان، أنه تم توزيع بطاطين وسلع غذائية، ومستلزمات الوقاية مثل الكحول على المواطنين.

وكشف أن هذه القرى تمثل المرحلة الأولى من تطبيق مبادرة حياة كريمة، والفترة المقبلة سوف تشهد انضمام العديد من القرى الأخرى في المبادرة، مشددا على أنها ستغطي كل قرى المحافظة في المستقبل.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في وقت سابق بتوسيع مبادرة حياة كريمة، لتشمل تطوير الريف المصري لرفع كفاءة وجودة البنية الأساسية التحتية في قرى المحافظات.

وتشمل المبادرة مجالات الرعاية الصحية، وعمليات جراحية، ويتم صرف أجهزة تعويضية، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القري والمناطق داخل المبادرة، كما تعمل المبادرة على مساعدة زواج اليتيمات.

أما بالنسبة للمرحلة الأولى من المبادرة، فقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم خلالها استهداف القرى الأكثر فقرًا، ويتم دعم 3.8 مليون أسرة ماليا، منهم 16% لذوي الإعاقة و10% للمسنين، و12% للسيدات التي تعول أسرة، سواء أرامل أو تعول أسرة، إلى جانب العمل ليشمل البرنامج استفادة أطفال المرأة المعيلة أيضا من خلال دفع مصروفات التعليم لهم.