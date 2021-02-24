المشدد 7 سنوات لعبير بيبرس بتهمة قتل زوجها في 3 دقائق

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين بولس رفعت وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب، حكما بمعاقبة الفنانة المتهمة عبير بيبرس، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية التي واجهت فيها إتهاما بقتل زوجها رجل الأعمال، داخل شقة مُستأجرة بمنطقة البساتين، في يوليو العام الماضي.

وصدر الحكم على المتهمة، من أول جلسة محاكمة، حيث حضرت المتهمة من محبسها وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت المحكمة للها ولدفاعها، ولمرافعة النيابة العامة، ثم تداولت في القضية داخل غرفة المداولة، قبل أن تصدر حكمها المتقدم.

تفاصيل كثيرة شهدتها هذه الجريمة، التي استغرقت 3 دقائق، تحولت فيها بيبرس من إسم لممثلة في تترات الأعمال الفنية مثل «داين تدان» أو «إلسع وفلسع»، إلى متهمة في رول المحاكم ثم نزيلة في سجن النساء.

تعارف وزواج

أكدت التحقيقات أن المتهمة تزوجت من المجني عليه، وهو مالك إحدى شركات البترول، عرفيا، ثم أصبح رسميا، وحصلت على مهر قيمته مليون جنيه، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة طلبت من زوجها عدم الرجوع لزوجته الأولى التي انفصل عنها، كما كانت تطلب منه مصروفا شهريا يبلغ 150 ألف جنيه.

قتل وسيلفي:

التحقيقات والتحريات التى جرت حول الواقعة، شرحت ما جرى، حيث نشبت مشادة بين عبير وزوجها المجني عليه.. 3 دقائق فقط هى مدتها، لتعاجل الأولى زوجها بزجاجة كسرتها لتصبح مدببة، وغرستها في صدره، ليسقط مضرجا في دمائه، ثم التقطت عبير بهاتفها أكثر من صورة سيلفي مع الزوج، الذي تحدث وهو في حشرجة الموت للخادمة الإثيوبية قائلا: «إهربي بدل ما تقتلك».. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.

بلاغ للشرطة:

تلقت الشرطة بلاغا من الشاهدة الوحيدة في الحادث، وهى الخادمة الإثيوبية، والتي أكدت أن عبير قتلت زوجها بسبب الخلافات الدائمة بينهما، وألقت الشرطة القبض عليها، وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي انتقلت وناظرت جثة القتيل داخل الشقة، وأمرت بتشريحها، وباشرت التحقيق مع «عبير» وحبستها.

تفريغ الهاتف : رقص وضرب

محضر تفريغ هاتف "عبير بيبرس"، المؤرخ في 4 نوفمبر 2020، أفاد بوجود فيديو مدته دقيقة و13 ثانية، تقوم فيه بالرقص مع زوجها المجني عليه، وأثناء ذلك تقوم بركله برجلها أكثر من مرة ثم لطمه على وجهه أكثر من 4 مرات، وسط ضحكات أصدقاءهما.

محاكمة جنائية :

انتهت النيابة العامة من التحقيق فى القضية، وأمرت بإحالة "بيبرس" للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة، والتى نظرت اليوم الاربعاء، أولى جلسات القضية، ثم أصدرت حكمها المتقدم.