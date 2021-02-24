«جامعة الإسكندرية»: جاهزون لاستقبال الطلاب وامتحانهم

قال الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية والمشرف على مجمع العلوم الإنسانية بجامعة الإسكندرية، إن الجامعة قامت بوضع خطة عمل لمكافحة فيروس كورونا ولتوفير مناخ ملائم للطلاب للخضوع للامتحانات فيها عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وكذا توفير ندوات توعوية للطلاب عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة من قبل.

وأضاف «أنور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجامعة قامت بتوفير ممرات أمنه لدخول وأخرى لخروج الطلاب بدون احتكاك فيما بينهم حتى لا تزيد أعداد مصابي كورونا في مصر، وكذا الإعلان المبكر عن مواعيد الامتحانات منذ فترة مناسبة.

وأوضح أن الجامعة قامت بتوفير فيديوهات توعوية للطلاب قبل بدء الامتحانات ولمساعدتهم على تطبيق الإجراءات التي أقرتها الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحتهم والتي باتت متاحه على كافة حسابات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي: «الفيديوهات التوضيحية فيها كيفية دخول وخروج الطلاب بدون تزاحم، والطالب هيكون عارف جدوله فين بالظبط قبل ما تبدأ الامتحانات».

وأكد أنه جرى تخصيص غرف لعزل الطلاب الذين يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا على الفور، كما أن المرافقين الطبيين الخاصين بوزارة الصحة الذين سيصاحبوا الطلاب سيقوموا أيضا بمتابعه حالتهم الصحية للتأكد من سلامتهم، لافتا إلى أنه وفي حال وجد اشتباه بين أيا من الطلاب سيتم أخذ عينه PCR منه مع عزله، وسيكون ذلك عذر طبي مقبول.